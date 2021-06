Juárez: “Un hombre que no le da de comer a su hijo, no piensa ni le importa el bien común”

Hoy en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, la diputada provincial, Mónica Juárez, indicó que es importante que la ley de registro deudor alimentario se sancione. “Pasa de una cuestión moral a una cuestión legal, ese es el espíritu de ley que presenté”, dijo.

También explicó que no contó con el apoyo de varios de sus colegas. “Cristina Fiore tuvo un gesto lindo, pero no puso la firma. Nosotros teníamos la ilusión que el diputado Godoy ponga la firma, pero nos hizo perder el tiempo. Estoy cansada de la hipocresía”, expresó.

Por otra parte, la diputada señaló que la mayoría de los políticos no la aprecian, debido a que cuando ella asumió a su cargo, ganó con una cantidad considerable de votos. “Yo no tengo la intención de que mis pares me quieran. Yo estoy porque quiero un cambio de verdad y porque creo que la revolución en la política tiene que estar desde los valores y desde el compromiso”.

Por último, Juárez, pidió a la gente que cuando vayan a votar el 15 de agosto, lo haga por la lista completa del vice gobernador Marocco, “allí estoy cuarta para convencional constituyente”. Aseguró que hay cambios que hacer, “No podemos tener legisladores con más de 4 meses de receso y encima cobran, eso es muy injusto”, indicó.