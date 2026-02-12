El Mercado Artesanal de Salta vuelve a ser epicentro de una de las celebraciones más queridas del calendario norteño: el Jueves de Comadres, una tradición que combina música, rituales, coplas y el espíritu festivo del carnaval. Desde las 19 horas, las comadres de distintos puntos de la provincia comenzarán a llegar para participar de una jornada que, según adelantó el director del Mercado, Mario Luna, será “muy linda, muy emotiva y pensada para toda la familia”.

La actividad incluye el clásico ritual de chayada de cajas, donde las copleras preparan sus instrumentos con serpentinas, albahaca y vino, un gesto ancestral que simboliza alegría y agradecimiento. En palabras del entrevistado: “Primero, las comadres chayan sus cajas… se ponen serpentinas, albahaca y se las riega con un poco de vinito para alegrar la noche”.

Uno de los momentos centrales será el homenaje a Severo Báez, reconocido bagualero salteño recientemente fallecido. Habrá proyección de un video, entrega de placa a la familia y coplas dedicadas especialmente por el grupo Las Viajeritas. “Va a ser muy emotivo ese acto”, anticipó Luna. La noche continuará con comparsas, música en vivo y una rueda de coplas que se extenderá hasta la medianoche. Además, el sábado 14 se realizará el Gran Desentierro del Carnaval, con comidas típicas, rituales y actuaciones de comparsas tradicionales.

El Mercado Artesanal ofrecerá también gastronomía regional y bebidas, en un ambiente pensado para disfrutar en familia y para quienes deseen reencontrarse con las raíces culturales del norte argentino.