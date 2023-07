Julio Quintana: “La candidatura de Massa es la candidatura del FMI y de los grandes acreedores del país”

En una entrevista con Agenda/Salta, Julio Quintana, dirigente de Política Obrera y precandidato a diputado nacional, brindó su visión sobre la situación política en Argentina de cara a las PASO. Habló del armado electoral oficialista, celebrado sobre todo por la Casa Blanca y el capitalismo en general; además explicó que hay un debilitamiento de la izquierda debido a luchas internas y expulsiones masivas de militantes.

Según Quintana -que al inicio de la charla destacó la crisis global y el empobrecimiento masivo de la población, así como las convulsiones políticas y sociales que se produjeron en el último periodo a nivel mundial-, a pesar de la crisis, no se puede afirmar que en el continente se haya dado un giro a la derecha, tal como muchos vienen señalando, ya que en varios países latinoamericanos hubo rebeliones populares contra los gobiernos de derecha. En ese sentido recordó que fenómenos políticos como la derrota de Bolsonaro en Brasil y los golpistas en Bolivia mostraron que las masas no están estrictamente “derechizadas”. Así también, Quintana mencionó la alianza de Lula con un sector de la derecha y la bendición de Cristina Kirchner a Sergio Massa como ejemplos de una derechización de los gobiernos nacionales y populares en Argentina. Afirmó que la candidatura de Massa estaba respaldada por el FMI y los grandes acreedores del país, lo que evidenciaba una agenda de tipo derechista. En relación al retroceso de la izquierda mundial, Quintana criticó su apoyo a la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania, considerando que esta organización militarista representaba a los estados imperialistas. También señaló la confusión generalizada en la izquierda argentina, que no abordaba este problema y se enfocaba en prosperar en el marco actual del Estado.

Ante ese contexto global y nacional, Quintana explicó que Política Obrera enfrenta una doble puja. Por un lado, busca crecer como espacio político; y por otro, recuperar la validación del votante de izquierda que se había fragmentado debido a las luchas internas y expulsiones masivas de militantes dentro del Partido Obrero, cuya escisión derivó en lo que hoy es este nuevo partido que está por fuera del Frente de Izquierda y llevará a Marcelo Ramal como precandidato a presidente. En ese sentido, el dirigente de Política Obrera destacó el crecimiento sostenido de su partido desde que se presentaron en elecciones bajo este sello, a pesar de contar con recursos limitados. Mencionó además como la izquierda misma perdió credibilidad a partir de la crisis del Partido Obrero Oficial y la disolución del mismo en el Frente de Izquierda, donde el MST capitalizó las candidaturas, generando una disolución política y de figuras.

Quintana explicó: “Tenemos necesariamente que hacer esta delimitación en la izquierda porque hoy en día los trabajadores necesitan una izquierda que se coloque de cara a los grandes problemas del país, es decir, de cara a la crisis que tenemos, al enorme empobrecimiento que hay, a las luchas en curso, y no que entre en una disputa faccional por cargos entre unos y otros como está pasando hoy en día dentro del Frente de Izquierda y la interna que van a tener. Eso no aporta absolutamente nada para los trabajadores. Entonces, ellos que finalmente van a ir unidos, después van a tener que explicar cómo con todas las cosas que se están diciendo ahora, van a poder llamar a votar a la población a una lista común”.

Luego, sostuvo que en ese marco, “nosotros desde hace rato venimos planteando la necesidad de una huelga general. La lucha que dio el pueblo salteño aquí es un hito que va construyendo esa tendencia a la huelga general. Es decir, que nosotros no lo planteamos como una idea que sale de nuestras cabezas, sino como lo que expresa la lucha real de los trabajadores. Por eso planteamos la necesidad de una huelga general y un Congreso de Trabajadores. El Frente de Izquierda se opone, por ejemplo, a este tipo de planteos. Y llama a la clase obrera a que los apoye y a que desarrollen sus luchas para el desarrollo de la izquierda cuando tiene que ser al revés. Es decir, nosotros le decimos a los trabajadores que ellos tienen que construir su propio partido obrero. Es decir, para intervenir políticamente tienen que tener un partido de la clase obrera. Es decir, que ellos quieren que sean los protagonistas, no que nosotros les digamos que nos vengan a votar a nosotros. Eso es parasitario”.

Quiénes son:

La lista de diputados nacionales de Política Obrera en Salta estará encabezada por Violeta Gil, seguida por Julio Quintana y los docentes Georgia Romero y Nahuel López Riquelme. La precandidatura al ParlaSur, será encabezada por Gabriela Jorge. Acompañarán a nivel nacional la precandidatura a presidente de Marcelo Ramal y de Patricia Urones a la vicepresidencia.