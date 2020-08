Kosiner: “El control del Estado debe ser inflexible”

En la tarde de Radiomanía dialogamos con Pablo Kosiner, presidente del Partido Justicialista. Nos habló sobre un congreso que se llevará a cabo por vía Zoom y sobre CAP.

En primer lugar remarcó la necesidad e importancia de cumplir con los protocolos. “Si eso se hace, el daño se puede menguar un poco”, explicó. Sin embargo atribuyó la responsabilidad a cada uno.

Sobre el DNU presidencial que establece este tipo de cuarentena y prohíbe reuniones, dijo: “Estoy de acuerdo con las normativas que hoy sostienen el aislamiento”. Y añadió que también es importante el control del cumplimiento de los protocolos. “El control del Estado debe ser inflexible”. Por otra parte, opinó que en situaciones como estas hay limitaciones en la libertad por el bien común. “No hay derecho absoluto, aun la libertad tiene limitaciones”, dijo.

El lunes se llevó a cabo el #17ABanderazoporlaLibertad, sobre esto Kosiner opinó: “Respeto el derecho a protestar y a expresarse, eso es legítimo. Lo que no me parece es que se haga de la forma que se hizo el otro día”. Remarcó que estas situaciones son las que generan más contagios y que no es verdad que las libertades estén restringidas porque no se les permita hacer una manifestación. “La protesta se podría haber hecho igual pero de otra forma”, dijo.

El PJ va a realizar un congreso mañana, sábado 22 y se va a desarrollar vía Zoom. También contó que se había presentado un protocolo ante el COE para hacerlo de manera presencial, pero debido a la cantidad de participantes decidieron hacerlo de forma remota. Explicó que solo se van a juntar quienes van a presidir el Zoom y los 119 congresales van a estar en sus domicilios.

La CAP (Comisión de Acción Política) va a realizar una elección. Kosiner explicó que la van a realizar debido a la renuncia de Godoy y que los únicos autorizados son quienes conforman la CAP. Finalmente dijo que hay una lista conformada por Outes, Estrada y un intendente. Pero hasta ahora desconoce si se presentará otra lista.

Podes escuchar la entrevista entera acá: