La agencia de seguridad vial propone espacios específicos para ciclistas para garantizar seguridad.

Hoy en el Programa Lazarte’n por el Mango, hablamos con Juan Carlos Sauma – Director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, acerca de la inseguridad vial y la problemática de los ciclistas en ruta.

Los entrenamientos de ciclismo en ruta, es una actividad de riesgo y además la ley prohíbe la circulación de ciclistas por autopistas y autovías, los carteles y señalizaciones pasan inadvertidos.

“La inseguridad vial es un problema cultural, solemos no respetar las normas de tránsito, hay cartelerías en algunas arterias que indican que los ciclistas no deberían circular, pero muchos no las respetan”, declaró.

La agencia entiende que el no respetar las normas de tránsito es un problema cultural, hay un convenio firmado de exigencia y colaboración con el Gobierno de la provincia, encabezado por el ministerio seguridad y justicia, el cuál controla y presta recursos, los cuáles están distribuidos en gran parte de la ciudad.

Carlos Sauma, habló también de implementar una pista de carrera, para evitar que los ciclistas circulen dónde no está permitido.

«La velocidad mínima en las circunvalaciones, es la mitad de la máxima, la cuál es 110km, y las bicicletas no generan estás velocidades, debido a la diferencia», concluyó.