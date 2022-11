La atropellaron a fines del año pasado y denuncia que quien la atropelló nunca se hizo cargo

El 23 de diciembre de 2021 un vecino de la zona de Embarcación chocó a Mabel Guevara, desde entonces no se hizo cargo de ningún tratamiento que se produjo en el siniestro.

“Ese día por la tarde salí a hacer compras porque tenía un merendero, con ayuda de mis compañeras, de pronto me sale en contramano este señor y me choca, me rompió un ligamento, ahí en ese instante, mi compañera no se hizo nada solo yo”, dijo Guevara.

Asimismo, indicó que él la auxilió en ese momento, porque allí en Embarcación se conocen todos. “Él me conoce bien, me decía que no lo denuncie, yo no lo hice porque confié que no me iba a abandonar. Yo solamente quiero que me dé lo que yo pagué en mi operación, no quiero nada más”.

Su pierna quedó destrozada. “Él me llevó a la guardia y no se me despegó porque no quería que lo denuncie, trabaja en un medio radial, el cual yo la escucho todas las mañanas, Humberto Miguel Ramos se llama, llegó un momento en el que no me respondió los mensajes. Yo solo pido que pague el daño que me causó, no pido que me de plata de arriba”, aseguró la víctima.