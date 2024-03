La Casa Rosada publicó un video sobre el 24 de marzo y volvió a convocar al Pacto de Mayo

El material hace foco en las víctimas civiles de los atentados previos al golpe de Estado del 76 y en el testimonio del ex guerrillero de FAP, Luis Labraña. Cuestiona el número de 30 mil desaparecidos y pide “Memoria, Verdad y Justicia completa”.

El Gobierno difundió en redes sociales un video por el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sin las presencias del presidente Javier Milei ni de la vice Victoria Villarruel, con el mensaje: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”. La pieza audiovisual cuestiona el número de 30 mil desaparecidos y realiza una nueva convocatoria al Pacto de Mayo que impulsa el mandatario, Javier Milei.

El material hace foco en las víctimas civiles de los atentados previos al golpe de Estado del 76, en el testimonio del ex guerrillero de la organización Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) Luis Labraña, del exjefe de la SIDE en el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, y de la hija del capitán Humberto Viola, María Fernanda Viola, asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) junto a su hija de tres años, en Tucumán.

La línea del Ejecutivo es “no faltarle el respeto a ninguna víctima de los 70″ y pronunciarse en contra de la dictadura cívico militar en el Día de la Memoria. El video lo produjo el publicista y director audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, junto a su equipo y la línea discursiva la planteó el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El mensaje del spot del Gobierno sobre el 24 de marzo: “Se pueden sanar y curar las heridas del pasado”

En el video Yofre consideró: “Se pueden sanar y curar las heridas del pasado” y pidió: “Entonces la mejor manera que podríamos encontrarnos todos los argentinos en el 25 de Mayo es que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante. Con diferencias, pero miremos para adelante”.

Día de la memoria: los detalles del spot del Gobierno

Labraña dijo en el spot que “inventó” el número de 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar: “Fue un gran negocio el de los desaparecidos. Pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las Madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para tener, para reclamar a sus hijos. Y habían, no me acuerdo si eran 4000, 3800, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4000, personas desaparecidas”.

El ex guerrillero de las FAP agregó: “Entonces presentan y ellos les dicen ‘pero ustedes no pueden hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? Porque debe haber más’. O sea, ayudando, ¿no?. Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones. Se determinó un número. Dijeron barbaridades en los números y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo: ‘Bueno, ya córtenla, pongan 30.000′. Fui yo”.