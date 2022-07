La caza está prohibida en la ciudad de Salta

La normativa fija la temporada de caza deportiva desde el 1 de mayo y hasta el 15 de agosto. Es obligatorio contar con Licencia. En la provincia de Salta está prohibida la caza mayor.

En ese contexto, Enrique Derlindati y Mariana Chanampa, Doctores en Ciencias Biológicas e investigadores del CONICET explicaron que muy poca gente sabe que la cacería de cualquier animal de Salta, está prohibida.

«La legislación de cacería cambió hace unos años atrás y solamente se permiten algunas especies de caza menor, como la liebre europea, vizcacha y conejo de los palos y nada más y algunas especies de aves de caza menor, algunas especies de palomas y algunas especies de perdices», dijo.

Ellos comentan que al no estar permitido y al no estarlo; «la gente lo percibe como un capricho y dice porque en algunas provincias si, en otras no. El tema de la cacería como actividad, está siendo revisada en muchas provincias, hay noticias de que Entre Ríos está por ser vedada la caza, que no exista».

Seguidamente, los especialistas indicaron que los ambientes naturales cada vez se encuentran más reducidos y fragmentados; «eso hace que las poblaciones que antes eran de especies abundantes ahora se encuentren reducidas de número y espacio».

Finalmente, señalaron que podemos llegar a lo que se llama el efecto ‘remolino’, en donde: «podemos percibir a una especie abundante hasta un punto critico en donde comienza a tener una caída poblacional grande e irreversible y la especie desaparece».