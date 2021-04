La columna del “Gallego” Juane

Reforma Constitucional Salta, PASO y otras yerbas.

El gobierno de Gustavo Sáenz elimina PASO, deja el voto electrónico y convoca a una reforma electoral parcial, todo en un solo acto, a las apuradas y entre gallos y media noche.

Reforma innecesaria ya que solo se trata de limitar mandatos en el poder ejecutivo y legislativo provincial, ejecutivos y legislativos municipales. Eso sí, se nota que lo más importante para el gobernador es asegurar la permanencia en el tiempo de los jueces de la corte nombrados aceleradamente en medio de la pandemia y con al parecer el inevitable acuerdo de Romero y Urtubey.

Es lamentable ya que parece no importar, está Reforma parcial no incluye ningún derecho humano esencial de todos los que fueran aprobados, a pesar de la pandemia, en el congreso de la nación. No contempla temas importantes como los de género, ambientales y tantos otros que quedarán en el tintero.

Tampoco incorpora, esta reforma parcial, un mecanismo sano de selección de jueces; no incorpora un sistema electoral transparente para que no sea cambiado de acuerdo a las necesidades del gobernador de turno; no prevé eliminar el perverso voto electrónico para mejorar la calidad democrática; tampoco establece una fecha fija y definitiva para la realización de elecciones que sistemáticamente es acomodada a las necesidades del poder. Fecha que debiera ser inamovible y acompañar la de realización de las elecciones nacionales.

En fin, se que en esta nota digo repetidamente Reforma parcial y se debe a que es una reforma parcial que solamente garantiza convenientemente la permanencia de jueces propios ( los de ellos).

Como dije, es claramente una Reforma Constitucional Parcial por lo tanto el vicegobernador no puede pedir apoyo a los senadores para aprobar esta “nueva Constitución…”.

No es una Constitución nueva, no mejora la democracia ni la justicia, no mejora la independencia de poderes, no es necesaria, no es momento. Y si deberíamos sin dudas proponernos una moderna y definitiva Constitución para la ciudadanía Salteña.

Fernando Juane

Salta, 09/04/2021