La contaminación del río Pilcomayo podría traer complicaciones para la salud de las personas

Luego del colapso de un dique con residuos mineros en Bolivia que podría contaminar el agua del Pilcomayo a través de sus afluentes, quedó bajo la lupa la falta de controles y la precariedad con la que se desarrolla la actividad en el país vecino.

En ese sentido, el Dr. en Ciencias Biológicas, Enrique Derlindati explicó que consecuencias perjudiciales para la salud habrá. “Se informó de un derrame, que después se desmintió, que no era un derrame si no una fisura en un Dique de cola que después se volvió a desmentir y que llegaba hasta el rio, cada vez el impacto inicial se fue minimizando en el transcurso de los días”.

Derlindati indicó que la realidad es que no queda muy en claro, efectivamente que pasó, la información no es clara, ahora se planteó de un posible derrame de hidrocarburos en el Pilcomayo, que venía de Villamontes. “Salió la empresa de Shell Corporation, diciendo que era una prueba hidráulica, que es un gasoducto donde se pone le pone al agua un colorante y que es inocuo”.

Ahora la realidad es que hay mucha información mezclada, pero lo mejor es remitirse a los datos. “El Pilcomayo presenta una contaminación por metales pesados, hace muchos años; la provincia lo confirmó”.

El doctor afirmó que se comprobó la presencia de distintos elementos contaminantes en el río. “Entramos en la discusión de hasta qué punto, los elementos contaminantes pueden o no pueden afectar la salud pública, la realidad es que cualquier contaminante afecta la salud pública, más cuando pensamos en elementos que se llaman bioacumulables y generan una serie de problemas graves y crónicos”.

Lo preocupante aquí es el efecto a largo plazo que puede haber. “Esto puede generar problemas a nivel neurológicos, que no lo vamos a ver ahora sino de acá a varios años”, recalcó.