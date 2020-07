La docencia en alerta/ Argañaraz “Los docentes están solos, los gremios están en silencio. No podemos volver a clases”

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, la ex secretaria de ADP, Patricia Argañaraz, expresó su disconformidad por la designación de la vuelta a clases.

Un audio de Whatsapp por parte de Argañaraz estuvo circulando mostrando su desacuerdo a las fechas presentadas por el gobierno provincial y Ministerio de Educación de empezar las clases para el próximo 3 de agosto. Argañaraz, comentó que esto es lamentable ya que sostiene que la provincia no está preparada para el comienzo de clases y numerosos docentes que viven en el interior, se encuentran en zonas donde la situación es bastante crítica.

“Por un lado sale el gobierno para pedir que nos quedemos en casa y por el otro lado nos ponen en riesgo como docentes. Hay muchos que se tienen que trasladar en el interior y son zonas en situación crítica, no hay transporte, no entiendo por qué sacan estas circulares. No está bien claro como van a ser los procesos, hay puntos vacíos que no están organizados. La docencia tiene que pelearla sola porque los sindicatos y gremios están en silencio, no nos representan más”.

Sostiene que por medio de audios que se viralizan, es la única manera de hacerle llegar el mensaje a los funcionarios. “Por medio de un audio me expresé para que llegue a todos los diputados, senadores y gobierno. Están poniendo en riesgo a los docentes y directores”.

Escucha la nota completa acá: