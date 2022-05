La eliminación de las PASO no se tratará hoy en la Cámara de Diputados

En comunicación con Pan & Circo, el Diputado provincial, Luis Albeza afirmó que hoy no no va a ser tratado en el recinto en proyecto de la eliminación de las PASO.

Según detalló el creador del proyecto hoy tuvieron una reunión de comisión hacienda, es por eso que: «decidimos no dictaminarlo, no va a ser tratado en el recinto y vamos a escuchar la opinión de los legisladores y de la oposición. La idea no es imponer un proyecto tal cual está sin modificación, estamos abiertos al cambio y al diálogo», afirmó.

El objetivo del proyecto es que en las próximas elecciones y en las siguientes eliminar a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y que se vote directamente las generales y que cada partido político en el seno propio decida la candidatura y postulaicones.

Para el funcionario la eliminación de las PASO es una oportunidad para que la gente participe más. «El nivel de participación en las generales siempre es mayor que en las PASO y que: «en cada eleccion vemos una disminución de participación de la ciudadanía».

Por último, el Diputado añadió que los partidospolíticos son una plataforma para llegar al cargo. «Hoy existen las PASO y no son garantía de una forma de participación.

Salir de esta crisis política es responsabilidad de todos y es un proceso».