La estafaron y le sacaron 500 mil pesos

Florencia y su amiga entregaron a un señor de apellido López una suma exuberante de $500.000, ellas querían cumplir el sueño de ir a México, dos días antes de viajar el vendedor de la agencia desapareció del mapa.

En ese sentido la víctima se comunicó con Agenda/Salta y afirmó que en febrero de 2020 le recomiendan este señor, Diego Manuel López, ya que conocía amigas que hicieron viajes con él.

En ese momento, el estafador atendía una agencia en General Güemes llamada Astrolabio. «Yo me acerqué ahí, nos armó un paquete a México eran en ese momento 13 noches, con salida de Salta a Cancún, en ese momento le di en manos 1.048 dólares y le pasé con la tarjeta $50.000 en concepto de vuelo, mi amiga lo mismo».

En ese momento, López les emitió unos recibos y se comprometía a mandarnos los voucher. «El viaje estaba pactado para mayo del 2020, y con la pandemia se suspendió todo, la agencia cierra, jamás sospechamos de la estafa, el señor se comunicó con nosotros los 2 años e incluso tomamos un café con él con el fin de reorganizar el viaje».

Florencia explica que inclusive les llegó a mandar un itinerario de viaje con hoteles y la salida de los vuelos, los vuelos existieron, salían en 27 de mayo desde Ezeiza, pero que: «al comunicarnos con Aerolíneas nunca estuvimos cargadas en ninguna lista de pasajeros, ni en el 2020 ni ahora».

Ella comenta que un día quedaron en verse a las 21 hs, pero él nunca llegó. «Lo llamé y estaba apagado su celular, ya eran las 22 hs, me tomé el atrevimiento de mandarle mensaje por Facebook, me vió los mensajes y automáticamente me bloqueó. Me llegó información de que le prestaban la agencia a él para que opere, pero que eran los clientes de él, eso me parece gravísimo».

Desepionada y con sus sueños caídos, Florencia y su amiga hicieron la denuncia en la comisaría primera. «El fin de semana se comunicó conmigo el presidente de la Cámara de Turismo de Salta poniéndose a disposición para que tomen cartas en el asunto».

Finalmemte, la víctima afirmó que no fue la única estadada por López y que otras personas con destino a Cuba no pudieron concretar el viaje. «El domicilio cargado en AFIP de Diego fue en San Lorenzo pero ahí vivía su ex mujer con dos menores, que no tenía idea a lo que se dedicaba López».