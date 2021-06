“La importancia de ser uno mismo”

De la mano de Andrea Luz aprendemos una nueva técnica para sentirnos mejor con nosotros mismos

La mujer que se encarga del Desarrollo personal integral evolutivo, charló en máxima tarde y explicó una nueva manera para sentirnos mejor con nosotros mismos. “Últimamente nosotros estamos en esas dudas, de qué pasa cuando expresamos nuestra opinión pensamos en el miedo a ser juzgados, por ser quien uno es, porque cuando uno se expresa, automáticamente puede dejar su sentido de pertenencia con un grupo, de familia, de amigos o amigos de la infancia”, afirmó Andrea.

Además, Andrea se refirió a una consulta que recibió en estos días, la cual da para reflexionar: “Una consultante me comentó que quería permanecer con sus amistades, pero se daba cuenta de que no podía encajar, porque ella sentía que se había cansado de las quejas, de problemas económicos, de salud, que no me puedo comprar esto, lo otro. Y ella sentía que estaba cansada, de repente se dió cuenta de que no tenía muchos temas de conversación y me planteó como puede ser ella misma”.

Finalmente, la coaching se refirió al hecho de “estar con uno mismo”: “Siempre estamos con quien tenemos que estar, estar con uno mismo no quiere decir que estas solo, sino que sos tu propia compañía. Es un placer maravilloso estar rodeado con uno mismo, estás en eje, entonces no precisas la aprobación ni el rechazo del entorno. Cuando nos posicionamos en nuestro eje, nos manifestamos como nosotros sentimos hacerlo”.

