La jueza rechazó el pedido de detención para el ex intendente Cornejo y su secretaria

La Fiscal Verónica Simesen de Bielke, dialogó con Máxima Tarde. Amplió la información sobre la causa del ex Intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo.

El ex Intendente Manuel Cornejo fue imputado por el delito de Peculado y de Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público en concurso real. La fiscal explicó que actualmente Cornejo está en libertad. “La jueza rechazó el pedido de prisión”, dijo. En consecuencia la Jueza de Garantías N° 6 a cargo, dispuso una serie de medidas que deberá cumplir el ex intendente. Las mismas medidas deberá cumplir su secretaria Carmen Rosa Méndez, quien está imputada por los mismos delitos. Es así que ninguno de los dos podrá salir del país o de la provincia y deben presentarse ante la corte dos veces a la semana.

“La jueza entendió que al no contar con el legajo de investigación no era fundada la petición”, dijo la fiscal. También agregó que la jueza al no contar con el legajo no puede tomar semejante resolución como la detención.

Respecto a la investigación explicó que sigue su curso y ahora resta analizar el contenido de los teléfonos. “Solo se analizaron los mensajes de Cornejo y su secretaria, resta investigar otras conversaciones posibles”, opinó.

En el caso de que alguno de los dos imputados desobedezca y salga del municipio, la justicia procederá a la detención. Si por ejemplo alguno de los dos no informara donde se encuentra, se haría un pedido de detención a nivel nacional e internacional.

Para finalizar la fiscal dijo: “Entiendo que he actuado correctamente a diferencia a la defensa. Fue lo que ameritaba esta situación pero no soy quien toma la decisión y debo respetar lo que decidió la jueza”.