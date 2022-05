La madre de la alumna agredida en el colegio Tomás Cabrera afirmó que el director hizo oidos sordos ante la situación

Sonia Tapia, mamá de la alumna atacada en el colegio Tomás Cabrera, denunció al padre de la agresora por amenzas y al director del la institución por no tomar cartas en el asunto, ya que ella no obtuvo respuesta alguna cuando agredieron a su hija. «Lo que hizo el director no tiene nombre, lo que me da a pensar es que me está discriminando por mi condición social».

A la menor la habrían golpeado por ser delegada del curso.

Actualmete la menor no puede al colegio porque la institución no asegura que van a cuidar de física y psicológicamente a la hija de Sonia. «Presenté notas en el Ministerio de Educación y hasta el día de hoy no tengo una respuesta favorable. Es lamentable decirlo porque hasta hoy no tuve una llamada del director hacia mi hija, tengo entendido que la menor que la agredió está yendo el colegio como si nada», dijo la madre de la víctima a Pan & Circo.

El hecho sucedió el 29 de abril a la salida del colegio cuando los directivos se encontraban en un asado por el día del trabajador, los chicos se retiraron más temprano y la altura agredida estaba en la parada del colectivo, de repente fue incrpada por su compañera menor de edad y le da un golpe en la cabeza que la nockean, uno de los alumnos se solidarizo y se lanzó sobre ella que no la sigan golpeando. Por su parte el novio de la agresora estaba cercando la acción de violencia para que nadie intervenga.

Según Tapia, el argumento del director es que «hubo un desacuerdo con el tema de la bandera de la promo, mi hija fue elegida delegada del curso junto a otra compañera entonces son la portavoz de la mayoría, mi hija que culpa tiene que los compañeros elijan una bandera y no estén de acuerdo», indicó.

En medio del conflico, las compañeras recurren a pedir auxilio a la institución donde es auxiliada por una preceptora y la mandan a lavar la cara, «no tenían botiquín, yo llamo al 911 y cuando llega la policía pido que llamen a una ambulancia. Mi hija mayor vio a su hermana golpeada, se acerca a la agresora y le pregunta si ella fue quien la golpeó a lo que la aluma responde: ‘si con mucho gusto lo volvería hacer’, entonces mi hija le propina una trompada. El novio de la chica le da un golpe a la hija mayor».

Ante la situación, el director no supo manejar la situación, y no supo proveer. «Los chicos grabaron al director como el se expresa del accionar de mi hija y donde me acusa que yo golpeé a la agresora, yo en ningún momento la golpeé, ella me tiró del pelo y me golpeó en la espalda».

Sonia eplica que el director las discrimina por su condición social, por eso no salió a favor de ella. «Nosotros somos pobres, no tenemos un respaldo económico, no tengo un apellido renombrado, es muy triste el accionar del director, la otra familia encambio sí».

Finalmente, señaló que hico las denuncias al director por abandono de persona y la mala postura, también denuncia al padre de la agresora por la amenaza. «Espero que el Ministerio de Educación se ponga de mi lugar, yo soy humilde pero crío a mis hijos con mucho sacrificio».