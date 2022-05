La madre de la beba que murió en el hospital Materno Infantil afirmó que falleció por mala praxis

En el día de ayer se conoció la terrible noticia, en la cual, luego de que una beba muriera en el hospital Materno Infantil por causas desconocidas, los padres descubrieron que les habían entregado el cuerpo de un niño y no el de su hija.

Según relata, Micaela Martínez, madre de la bebé a Pan & Circo, la criatura murió el 6 de mayo. Cuando van a reconocer el cuerpo a la morgue los atiende uno de los encargados del lugar, Manuel López, quien les afirma que uno de los dos cuerpos que se encontraban ahí era de su hija.

Ellos confiados ante la palabra de López, y luego de haber recalcado que su hija no llevaba un bodi amarillo, la llevan a cremación. «La cremación fue realizada ese mismo día. Yo escuche el horno y me fui para arriba. Nos dieron una placa con el nombre de la bebe, lo recibió el abuelo de la bebé al otro día 7 de mayo a las 11 y media de la mañana».

Al día siguiente de la cremación, la llaman a Micaela diciendo que se habían llevado otro cuerpo, un niño, daba la casualidad que ese día también había un bebé que tenía el mismo apellido «Martínez». «Mi pareja me sacó el telefono y empezó a hablar con López, se empezaron a putear, el nos dice que ‘nos mandamos un moco tremendo’. Estabamos shockeados, no podíamos creer lo que estaba pasando. Tres veces le dijimos que se fije si era mi hija, que se fije el número de legajo».

Esto no fue lo único sorprendente que pasó, sino que Martinez hizo una denuncia al Materno Infantil ya que no saben los motivos por el cual falleció la beba. «Hice denuncia al hospital, todos los día que iba a ver a mi bebé me decían que tenía millones de enfermedades, pero nunca me dijeron específicamente que era».

De esta manera, la madre afirmó que ya le hicieron la autopsia a su hija y que esperan los resultados.