La “Marcha patriótica Bicentenario” continúa con su recorrido

En vísperas de lo que será el 200° aniversario de la muerte del General Martin Miguel de Güemes, Juan Carlos D´Ambrosio pasó por máxima tarde y contó cómo sigue la marcha en estos momentos, la cual pretende llegar en junio en manera de homenaje: “La marcha viene bien, viene muy bien, esta marcha en realidad es una conclusión de la marcha que comenzó el 2.000, cuando tuvimos a ferdi en el programa conto que lo motivó a hacer la marcha, una de las intenciones era el reconocimiento de Güemes a nivel nacional, tuvo su tiempo de gestación hasta que lo pudieron lograr, también a raíz de la marcha es que el 5 de mayo se conmemora el 5 de mayo el día nacional del gaucho peregrino, todo gracias a unos locos que se subieron a caballo, agarraron su virgencita y se fueron hasta lujan”.

“Años después la están repitiendo al revés, están viniendo de lujan a salta, y desde lujan se une una imagen de la virgen de allí, así que bueno, es como una bola de nieve que a medida que va avanzando se va agrandando. Estamos en un año en donde las redes sociales tienen un papel importante a comparación del año 2.000”, afirmó Juan Carlos.

Con respecto a la falta de apoyo por parte del gobierno, D´Ambrosio dijo: “En cuanto a la falta de apoyo, la historia se repite, en el 2.000 hubo muchas trabas, contras, mucha gente, en el momento eran 20 los marchantes, otro día 2 , al otro día 5, luego 1, entonces en ese momento ferdi dijo “si esta la imagen yo me voy”, y ahora fue medio lo mismo, a pesar de la pandemia que es lo que nos frena, se tomaron todos los recaudos y dijeron nos vamos lo mismo, en ningún momento hubo un apoyo gubernamental, ellos se pagaron todo, su viaje, los viáticos para ellos y los animales”.

En cuanto a la preparación y los cuidados que se deben tener con los animales, Juan Carlos afirmó: “Todo se prepara con tiempo, es lo mismo que una corrida de maratón de personas, no podés decir mañana hacemos una maratón porque capaz que la terminas, pero después estas en cama un mes, con anterioridad van caminando los caballos. El constante caminar a caballo y que el animal se acostumbre con 10, 15, 20 km por día es muy importante, hay que tener en cuenta que son 60 días, y de esos por lo menos 45 es andar montado. Ferdi está muy en modo cabalgata, sube al animal y apaga el teléfono, a veces al mediodía, a veces dice “ni me acuerdo donde está el teléfono”, estas en otro mundo, aparte ya estás haciendo el mismo camino que estás haciendo hace 20 años, es un poco no estar pendiente a las redes sociales, sino venir peregrinando”.

Finalmente, ante el recibimiento que tendrán una vez que logran acceder a la ciudad, D´Ambrosio dijo: “Como dijiste, yo creo que el tramo más emotivo para ellos va a ser pasar Güemes y luego llegar a salta, como vos decís, la gente irá y acompañara, por ahí no podrán ir a la quebrada de la Horqueta, pero si en la ruta, vos lo escuchas a ferdi, lo que hemos peregrinado con la virgen, si, son unos locos que salieron a andar acaballo y salen a caballo, pero la patriada que están haciendo no tiene palabras para describirlo”.

