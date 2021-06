La Marcha Patriótica en homenaje a Güemes llega mañana a Salta

Luego de 56 días, la misma va llegando a su fin

Fue un 16 de abril el día en que los 11 gauchos partieron desde la Basílica de Luján, en Buenos Aires, para cumplir con el objetivo de llegar a nuestra provincia. La Marcha Patriótica, en homenaje a los 200 años del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, está a punto de concluir, y para ello, Juan Carlos D’Ambrosio, quien se contactó en todo momento con los gauchos, dialogó en máxima tarde.

“Fue muy emocionante, estuvimos con ellos, a la hora que llegamos estaban todos durmiendo, ayer los esperamos con un mate en la quebrada de la horqueta, y a la noche les ofrecimos una cena. La verdad, todo una muestra de fe y emociones muy lindas, muy hermosas”, afirmó Juan Carlos ante su reencuentro con ellos.

Además, para comentar un poco más sobre cómo era el día a día de los gauchos, dijo: “Pude hablar con Ferdi, la verdad que viene un poco cansado por el peso de la edad, del trajín, pero con una fuerza espiritual y religiosa muy grande. Ayer no cabalgó para venir a esperarlos a todos en la quebrada, él dijo que a medida que iban avanzando no tenían conciencia de lo que estaba pasando, cuando lo hizo hace 20 años no estaban las redes sociales, esa fue la mayor diferencia. En plena pandemia, ellos son quienes estuvieron llevando esperanza a toda la gente, imponiéndose constantemente”.

Con respecto al reencuentro, D’Ambrosio afirmó que si hay algo que no sobró, fueron lágrimas: “En el primer abrazo con Ferdi salieron las lágrimas, lo mismo con algunos integrantes de la marcha. La verdad que se quedaron sin palabras, con asombro y alegría, algo maravilloso, lágrimas por todos lados. Ferdi dijo ya falta nada, estoy acá, así que bueno, se pudo, se le hizo pesada la marcha. Ferdi hizo una marcha de Salta Luján a los 50, Salta-Sucre a los 60 y Luján-Salta a los 70 años. Muy emocionado, llegó bien, pero en su cara sí, tiene el cansancio de los kilómetros y kilómetros”.

Finalmente, ante la agenda que les espera mañana a los gauchos y el lugar en donde concluirá la marcha, D’Ambrosio dijo: “Mañana llegan a las 12 a la catedral. La idea es que cuando lleguen, en teoría los espere la banda de infernales. Y ellos esperan que se haga una misa, aunque sea unas palabras del padre, que esté ahí para recibir las imágenes que les dieron en el camino. También pidieron que las imágenes queden en la catedral hasta que ellos acondicionen un museo en San Lorenzo. Hoy hacían una misa de campaña, dónde invitaban a los familiares y gauchos. Ellos mañana a las 12 estarán llegando a la catedral con las imágenes, y continúan hasta el monumento a Güemes en donde dan por finalizada la marcha”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/4342852465765599/