La mayoría de los barrios de la Salta no tienen agua

El diputado provincial por Capital de Ahora Patria, Roque Cornejo, se manifestó sobre las deficiencias que hay en el servicio de agua que brinda Aguas del Norte.

Ante esta situación, el diputado manifestó que no pasó nada desde el punto de vista con la empresa Aguas del Norte. «Hay acuerdos y compromisos del gobierno asumido a partir de la mesa de agua, finalizar con las obras que lograron un acuerdo. Ese compromiso lo habían manifestado en el mes de febrero, pero cuando vino el ministro de infraestructura, sinceró la situación de que son obras que van a llevar más tiempo, en conclusión este verano es probable que tengamos muchos problemas con el agua nuevamente en toda la provincia».

La gente se encuenta sin agua en algunos barrios de la provincia. En ese contexto, Cornejo afrimó que: «la empresa prestataria no cumple con las funciones por las cuales se hace cargo el servicio domiciliario, porque no cubre el 100% de las localidades, cumple 64% de localidades municipio, y no lo cubre de manera eficiente. El hospital Ragone no tiene agua, Ciudad del Milagro no tiene agua, tiene 2 horas en mañana, 3 horas en la tarde. Si cada vecino que tiene problema con el agua corta la calle o la ruta, toda la provincia queda paralizada en 5 minutos».

Asimismo, explicó que tienen que insistir en que se modifique la forma en la cual se está presentando el servicio domiciliario. «No entendemos por qué tiene que ser una empresa privada con capital estatal que recibe subsidios tanto provinciales como nacionales y encima la gente paga con su boleta el 21% de IVA, esto no tiene sentido».

Respecto al nuevo trencito y la calesita que instauró el gobierno en el parque Bicentenario y los $86 millones de pesos que invirtieron, el diputado señaló que centraron en algo que no tiene importancia. «Lo más importante que tiene el parque bicentenario es el lago, tiene una laguna muy linda pero que esa laguna no se la está aprovechando, porque sirve para regar el parque y mandar el agua que sobre a otro lugar donde haga falta».