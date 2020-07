La municipalidad cambió obras por comida para 50 mil personas

El coordinador de planificación control y gestión de la municipalidad, Fernando Racedo Aragón contó telefónicamente como se está trabajando en la municipalidad. “Estamos poniendo todo un horizonte de trabajo diferente al que teníamos la semana pasada. En cosas que habíamos flexibilizado hoy volvimos a retroceder y a reducir la cantidad de personas en el CCM. Le pedimos a la gente que no venga a trabajar pero que no salga a pasear, que la gente no salga a la calle para no encontrase con el coronavirus”.

Racedo Aragón subrayó la importancia de cuidarnos entre todos “Cuando preguntan si podemos volver a fase uno, uno no lo sabe. Tenemos que cuidarnos, nadie tiene comprado el ‘A mi no me va a pasar y le va a pasar al vecino’. Pedimos el uso del tapaboca, el lavado de manos, el alcohol en gel. Por un lado está el cuidado de la salud y por otro el cuidado de la economía, por que no podemos ser ajenos a eso, que hay gente que si no sale a trabajar no puede subsistir”.

Ayer la intendenta Bettina Romero dijo que “todo indica que hay circulación comunitaria del virus” y comenzó la polémica por si es así o no, ya que desde el gobierno de la provincia todavía no afirman la circulación comunitaria, el coordinador se refirió a estos dichos “la intendenta dijo, hay dos casos que no están definidos como se produjeron, esto hace presumir que podría haber en Salta una contaminación viral. Hemos duplicado la cantidad de casos en Salta, en dos semanas mas podemos llegar a lo que esta viviendo Jujuy o Chaco, por eso decimos, prevengamos, nos ocupemos, sin generar dramatismo ni pánico”.

Para finalizar manifestó que el municipio está apuntando a lo más urgente en este momento de crisis sanitaria “el municipio nos ha bajado los ingresos municipales de una forma significativa. Las arcas municipales están cada vez mas bajas pero seguimos trabajando. Hay obras que se deben hacer pero cambiamos eso para darle de comer a 50 mil personas que están en una situación vulnerables”.

