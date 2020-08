La municipalidad está entregando 50 mil raciones semanales

En “Radiomanía” mantuvimos comunicación telefónica con Bernardo Racedo Aragón, coordinador de planificación y control de gestión de la municipalidad de la Ciudad de Salta, quién se refirió a la apertura de las ferias “en esta reapertura de la feria el miércoles hubo reuniones con cada uno de los dirigentes tratando de marcar un nuevo protocolo diferente al que ya teníamos “. El funcionario informó que también estuvieron recorriendo ferias de distintos barrios “estuvimos realizando controles, en la feria Gauchito Gil, San Francisco Solano y Soldaridas, donde no se detectaron irregularidades”.

Racedo Aragón hizo mención de los recorridos que se están realizando por los distintos locales gastronómicos “Participamos mucho en el control de la gastronomía, verificando que se mantenga el horario máximo hasta las 22hs. Son buenos los controles para que se tome conciencia del uso del barbijo”. Fue consultado por los pedidos de los gastronómicos de extender el horario hasta las 24 hs. “Se aplica lo que el COE decide, porque tienen todas las herramientas para hacerlo. Es un equilibrio constante el que se trata de mantener, entre la disposición económica y el cuidado de la salud”.

Con respectó a los protocolos en los mercados más concurridos de la ciudad informó “tanto Cofrutos como el mercado San Miguel tuvieron un gran compromiso desde el primer día, mas allá de los propios protocolos, en el mercado San Miguel pusieron una cabina de desinfección al ingreso por iniciativa de la gente que trabaja en ese lugar”.

El funcionario municipal comunicó que se están entregando 50 mil raciones semanales “Lo que estamos entregando, son dos estadios Martearena y medio, no se dimensiona la tarea que se esta entregando, con la decisión de la intendenta que estuvo muy acorde al tiempo que estamos viviendo. La entrega se lleva adelante de forma diaria con mucho compromiso”.

Para finalizar fue consultado por el tema de los funcionarios que solicitaron o cobraron el IFE “es repudiado por toda la sociedad, nadie esta en desacuerdo de que no es un tema agradable. Hay que escuchar también si es un delito o una prueba, si se uso una plata de la gente que no tiene acceso y si la uso la gente que si tenia acceso me parece terrible, no es momento de politizar, es momento de trabajar”.