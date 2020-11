La película de Urtubey: cedió más de 156 mil hectáreas a CRESUD S.A que no cumplió con el contrato y le debe miles de pesos a la provincia

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, el diputado provincial, Pedro Sández, donde comentó por su pedido de la restitución de las las Tierras concesionadas a CRESUD.

A través de una declaración jurada, el diputado solicitó al Poder Ejecutivo de tomar inmediatamente las tierras que posee actualmente la empresa CRESUD, ubicadas en Salta Forestal. Sández denuncia que la misma no respetó los convenios establecidos y además se mantiene una deuda millonaria desde hace más de 9 años.“Se le sigue tolerando una deuda y hay que tomar una medida. Es el colmo que durante tantos años el Estado siga aguantando y no estamos en la mejor situación para dejar que ellos no paguen. El porcentaje de cifras es millonaria, desde el año 2011 a la fecha de hoy pasarían mil millones de pesos. Nosotros padecemos en los pueblos, hay gente que no tiene dónde vivir”.

Además, el diputado provincial agregó que este problema viene desde gobiernos anteriores y sostuvo que durante la gestión de Urtubey se entregaron grandes cantidades de hectáreas hacia la empresa agropecuaria. “La privatización de Salta Forestal arranca en el año 2000, es un monstro dormido que no le aporta nada al Estado. El Gobierno anterior lo ha tolerado. El contrato con CRESUD hablaba que era un desarrollo distinto al que tienen hoy, han desmontado y comenzaron a sembrar soja. No cumplieron el contrato, ni el pago del 10% que es un cannon. Son 156 mil hectáreas, 50 mil desmontó y el resto las tiene bajo su control“.

Por otra parte, en relación a la eliminación de las elecciones PASO, Sández sostuvo lo siguiente. “Por mi experiencia es saludable que se haga una reforma a la ley electoral, este sistema nunca me convenció. Con todo este inconveniente se ha disminuido la militancia y los partidos perdieron su valor, lamentablemente son cosas que a la política no le hizo bien. Se dejó de darle vida a los partidos políticos”.