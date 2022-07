La presidenta del Concejo Deliberte de la Merced, Soledad Chocobar, denuncia al municipio por discriminación y por violencia institucional y política

Otra vez el intendente, Javier Wayar, está involucrado en un conflicto. «Ya venimos renegando con el intendente Wayar de La Merced, el tema de respuestas a diversos pedidos de informes que salen del Concejo Deliberante y que no son respondidos como corresponden».

Pero más allá de eso, Chocobar explicó que algo sucedió el sábado 9 de julio. «Nos invitaron a un acto que se realizó en la localidad de San Agustín y el intendente no participó del acto, no llegó nunca, así que precedió el acto el Diputado Juan Dávalos y yo como presidenta del Concejo»

«El padre del intendente se autodenominó como representante de su hijo, cuando el intendente llega tarde o falta a las sesiones protocolares es el padre quien lo representa. Pasó el acto y luego cuando pude ingresar a la parte oficial del municipio veo que no estoy mencionada como presidenta del Concejo Deliberte y me pareció que no correspondía».

Ella asumió hace una semana y durante el acto de ese día, no fue mencionada ni con el cargo, ni con el nombre. «Esta exclusión que hace el edil, yo quiero presumir que es porque soy mujer y me dejaron lado, siento que soy violentada institucionalmente y políticamente. Estamos hablando de un organigrama sobre una nebulosa, porque no podemos saber a ciencia cierta, que personas ocupan cargos como funcionar».

Por otra parte, explicó que Wayar debía presentar el informe anual antes de 30 de junio, lo presentó, pero que: «cuando vamos a abrir el informe anual parece un anuario de 5to año, porque hay una cantidad de fotografías, muy poca narrativa del accionar del municipio y ni una factura», manifestó.