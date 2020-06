La situación en Santa Cruz de la Sierra se torna como “Crónicas de una pandemia anunciada”

Desde Radiomanía nos comunicamos con Flavio Díaz Portela, Perito Informático y Consultor en Seguridad de la Información e Informática Forense. Nos explicó cómo se vive la pandemia por covid-19 en Santa Cruz de la Sierra.

La situación del vecino país, es una de las que más preocupa. En los últimos días se supo que los sistemas de salud tanto público como privado están colapsados y las cifras de fallecidos cada vez aumentan más. Es por eso que a través de Facebook, Flavio ha ido publicando diversos estudios de proyección sobre los números reales de la pandemia.

El 10 de marzo se detectaron los primeros dos casos positivos de covid-19 en Santa Cruz de la Sierra. Tres días después se procedió a la suspensión de las clases y el 22 de marzo se inició una cuarentena parcial, es decir que solo se podían realizar actividades durante la mañana. El 26 de marzo se anunció la cuarentena total y a partir del 14 de abril se implementó una semi militarización para restringir la movilidad de la gente. Desde el 1 de junio empezó la cuarentena dinámica que se clasifica en tres niveles: alto, medio y moderado. Santa Cruz tiene un riesgo alto de contagio. “En Santa Cruz desde fines de mayo hasta ahora se ha perdido totalmente la relación entre datos oficiales y lo que la gente vive”, explicó.

La ciudad empeora con el paso de los días y según las estadísticas se realiza el levantamiento de aproximadamente 50 cadáveres de manera diaria. Y hay al menos 773 fallecidos por día, de los cuales la mitad pertenece a Santa Cruz y muchos de los cuerpos no cuenta con la identificación de la enfermedad. Por otra parte, Díaz Portela contó que tuvo la oportunidad de anticipar en otros programas que pasaría esto y lo denominó cómo: “crónicas de una pandemia anunciada”. También adelantó que: “En 15 días más vamos estar pateando cadáveres”. Si bien suena como una frase muy dura, hoy es la realidad.

Flavio destacó que hay tres factores fundamentales en este tipo de reproducción violenta. En primer lugar tienen mucho que ver las medidas gubernamentales ya que son las que determinan el comportamiento del sistema de salud. Sumado al gobierno transitorio que tiene la coyuntura de las elecciones. La gran problemática que surge de esto es que intentan dar solución a los dos problemas al mismo tiempo, cuando no se puede porque la salud debería ser prioritaria.

En cuanto a los laboratorios bolivianos, pueden hacer un máximo de 1.640 pruebas diarias. Esto quiere decir que el pueblo boliviano no puede considerar que su curva de contagios vaya a tener 2000 o 3000 casos diarios. Sobre éste último número, Flavio aseguró que las cifras reales arrojan esas cantidades, pero no hay nadie que pueda verificarlas. “Entonces los datos del sistema de salud pública están totalmente tergiversados a la realidad”, dijo. En cuanto al sistema de salud privada también está cubierto en capacidad.

Las cifras de contagios en Santa Cruz, tienen seis dígitos. En cuanto al país los datos arrojan que son un total de 25.000 contagios. Sin embargo en los últimos días desde la gobernación se realizaron rastrillajes en dos distritos de 19.000 habitantes. Los resultados arrojaron que al menos 8.000 personas estaban contagiadas. Es decir que entre personas sintomáticas y asintomáticas, la suma es de al menos 100.000.

En los hospitales de Bolivia ya no hay camas disponibles, no hay lugar en terapia intensiva y la compra de respiradores resultó un escándalo mayúsculo, que se vio envuelto en tareas de corrupción. El perito informático nos explicó que el gobierno generó una cuarentena obligatoria, pero también es necesaria la obediencia civil. ”Si no hay una obediencia civil de nada sirve que el estado determine medidas”, dijo.

Hay muchas personas que al no encontrar una respuesta en los hospitales, vuelve a casa y acude a la medicina tradicional. Esto también ha causado decesos a los que no se les hacen las pruebas correspondientes. Debido a que el sistema está colapsado y en algunos casos los resultados demoran una semana. Toda esta problemática sin lugar a dudas, va a traer grandes problemas desde el punto de vista económico y cabe destacar que aún no han llegado al pico. Este está proyectado para fines de julio.

Para finalizar Flavio nos contó que la coyuntura política ha generado un gran problema. Explicó que originalmente debían tener elecciones presidenciales el 3 de mayo, pero debido a la situación se ha ido posponiendo. La actual presidente Jeanine Añez, firmo la ley de convocatoria definitiva para elecciones, donde se anuncia que la fecha elegida para votar será el 6 de setiembre. Pero según los epidemiólogos, esto podría generar una mayor letalidad ya que en el país va a seguir circulando el virus.