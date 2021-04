La Universidad Nacional de Salta está de paro

Diego Maita, secretario de ADIUNSa, dialogó con máxima tarde

Debido a la complicada situación económica, la asociación de docentes e investigadores de la universidad nacional de Salta, decide manifestarse para reclamar una oferta salarial justa. Para contarnos más sobre el tema, Diego Maita estuvo en máxima tarde: “Venimos de una asamblea de maso menos hace un mes y medio, también venimos en plenarios nacionales hace más de un mes, porque tenemos la paritaria vencida desde fines de febrero. Recién ahora deciden aparecer, después de nuestro primer paro, una oferta salarial del gobierno, pero bueno, una oferta que es muy insatisfactoria, nos ofrecen 33% de acá hasta febrero y con la inflación que se publicó ahora, hemos perdido entre marzo del 2020 y marzo 2021, es un 25%, tenemos un 25% abajo, tenemos una inflación del 4% mensual, y solamente nos ofrecen un 33%, por eso estamos en una segunda jornada de paro de 48 hs, y si el gobierno no hace ninguna mejora, seguramente van a seguir las medidas de fuerza”.

En cuanto al apoyo recibido ante esta medida, el secretario afirmó que tuvieron bastante: “Las actividades en este momento son casi exclusivamente virtuales en el nivel universitario. Hemos tenido mucha repercusión en las redes sociales, en la prensa, muchos compañeros que nos hacen llegar el apoyo, y donde sí hay presencialidad que es en la secundaria, tanto en Tartagal como en Capital, no hubo clases, la adhesión fue prácticamente del 100%. Entonces de alguna hay respaldo en estas medidas que estamos tomando”.

Finalmente, Diego charló sobre un problema muy fuerte, mediante el cual, miles y miles y estudiantes se ven perjudicados: “Sabemos que es alto el porcentaje de los estudiantes que no han podido manejarse virtualmente. Y lamentablemente eso es una deuda del estado y la universidad para con los estudiantes, y también con nosotros como docentes. Lamentablemente muchos estudiantes han concluido el ciclo 2020, que terminó hace algunas semanas, sin poder cursar algunas materias, no por falta de voluntad de quienes estamos al frente de las cátedras, sino por la limitación tecnológica. Áreas muy cercanas a la capital, como vaqueros, la caldera y la calderilla, tienen una conectividad mala y encima cara, así que imagínate lo que es Iruya, Santa Victoria, y otros parajes, es una pena que nuestros gobernantes y legisladores no hagan nada al respecto”.

