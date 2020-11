Las nuevas autorizaciones/ Estudiantes universitarios podrán regresar a casa, menores podrán utilizar transporte público para atención médica y se permiten fiestas de egresados

En comunicación con Andrea Lazarte, Dr. Matias Posadas – Secretario General de Gobierno, informó sobre el ingreso a la cuidad de Salta, de los personas que residen en otras provincias. Además comentó que en Salta ya están habilitadas las reuniones sociales, con el mismo protocolo de gastronomía.

Explicó, ”la provincia ha simplificado el ingreso a Salta. Donde solamente aquellos que son residentes, que están estudiando o cumpliendo alguna actividad en otras provincias, necesitan la inscripción del registro único del ingreso a Salta, que se encuentra en la página: ruis.salta.gob.ar”. En ese sentido indicó que solo con ese permiso ya pueden ingresar a Salta y no se requieren ni PCR, ni aislamiento obligatorio. En cuanto a los trabajadores de trasporte que recorren las rutas indicó, ”Eso depende de cada municipio. AMT va a ir avanzando en ese sentido, con la habilitación de las terminales y el cumplimiento de los protocolos. Ya esta la posibilidad y se está trabajando con Nación”. Indicó que no hay fechas establecidas pero ”tiene que ser en estos días”, agregó.

Por otro lado comentó sobre las fiestas clandestinas en la cuidad de Salta, ”nosotros hacemos el llamado a la responsabilidad de las personas. Cuando uno no habilita, en este casos los boliches, no es un caso caprichoso, tiene que ver con que es un lugar cerrado y no se cumplen los protocolos. En términos generales, un boliche no es una actividad esencial. Hacemos un llamado a los padres de los chicos para que colaboren. Son muchos los operativos que hizo el ministerio de seguridad. También le pedimos colaboración a la sociedad. Tiene que haber una condena social para aquellos que no cumplen los protocolos, tiene que haber un acompañamiento de la sociedad”, insistió. En este sentido indicó que, ”en la ley está previsto multas para que el organiza y los que participan”.

”Están permitidos que los boliches abran con el mismo protocolo de la gastronomía, sabemos que no es lo mismo. Uno entiende la situación de los dueños. Tenemos casos de personas que habilitaron una fiesta en la puerta del local gastronómico. Pero estas personas que abusan de las habilitaciones donde funciona un local gastronómico no ayudan a su actividad y a quienes si cumplen el protocolo”, agrego. En este sentido indicó que abrir un boliche es un riesgo sanitario importante. Pero que están habilitados los eventos sociales con el mismo protocolos que se aplicó en la gastronomía.

Indicó que el domingo vence el plazo del DNU, ”seguramente mañana o el sábado van a definir cual es la situación de todas las provincias. Se va a continuar con la etapa de distanciamiento y nosotros mañana vamos a analizar las medidas de Nación, para ver las medidas que se van a aplicar en la provincia de Salta”.

En cuanto al trasporte público detalló que se flexibilizó su uso en este tiempo. ”Se ha dispuesto que en horario pico pueden ir hasta 10 personas paradas. Siempre cuidando la cuestión epidemiológica y quienes tengan que usar el trasporte público, sean mayores o menores, los deben dejar subir al colectivo. Solo necesitan acreditar el turno médico”, finalizó.