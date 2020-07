Laura Cartuccia: “No podemos utilizar un medicamento que no esté autorizado por la ANMAT”

Hoy estuvo visitando “Radiomanía”, La diputada provincial Laura Cartuccia para informar sobre los trabajos que se están realizando en la provincia. Indicó que se viene realizando controles en toda la provincia para verificar que se cumplan las medidas de seguridad por la pandemia. “Está el tema de las peñas, bailes folclóricos, sin barbijo, sin cuidados, eso lo hemos pasado a la dirección comercial de la municipalidad para que efectúen los controles corresponden. Hay un aumento de casos, hoy llegan a 177 en toda la provincia, siguen San Martín y Orán, tenemos que extremar las medidas. En los barrios de zona sur donde se estaban haciendo los rastrillajes se detectaron 67 personas con síntomas, se realizaron PCR que dió negativo”.

Fue consultada por el dióxido de cloro que en por redes sociales informan que lo usarían para el COVID. “Se está dando una situación complicada desde la semana pasada por la consulta de ese producto. El sr. Durand Cornejo presentó un proyecto de ley en la cámara de senadores en la cual plantea aprobación por ley el uso de este medicamento. Nosotros como legisladores provinciales ni como médicos podemos utilizar un medicamento que no esté autorizado, los únicos que pueden autorizarlo es la ANMAT, hasta que eso suceda no podemos recetar un medicamento, como pretende el legislador. Lleva un tiempo la investigación, para saber los efectos adversos, los curativos o cualquier otro.

Este legislador estuvo en la reunión del comité público de emergencia con otro médico, también estuvo el doctor Biella que explicó muy bien. Tenemos un legislador nacional que está pasando sin estudiar, ni conocer nada, cuando eligen a los legisladores piensan que son personas capacitadas”.

Continuó haciendo referencia al dióxido de cloro “Este producto sirve como desinfectante, sirve para el blanqueamiento de papel y lana, tiene terribles consecuencias para el ser humano, estamos hablando de que produce la destrucción de los glóbulos rojos. Estás dos personas son muy irresponsables al hablar de sustancia milagrosa y curativa, decían que curaba todo.Tengo consulta de gente que me pregunta cómo es el tema. También es el tema de las fake news, me preocupa que hay colegas que están consumiendo el producto y lo están indicando. Me parece una actitud extremadamente irresponsable de estos legisladores de hablar de este tema planteando una cura mágica a la enfermedad, mucho más cuando no son médicos.

La diputada comentó sobre los locales de zona centro donde se realizaban fiestas ” En ese caso se debe hacer multa al hotel y alguien tendría que hacer la investigación de oficio. Si tendríamos responsabilidad colectiva la situación sería más fácil, no se puede poner un policía en la puerta de cada casa. A nivel nacional se está trabajando muy coordinadamente, de nación a provincia y de provincia hacía los intendentes. Necesitamos trabajar todos juntos”.

Hacía el final sostuvo, “siempre fuí peronista, ocupé un cargo en ANSES en la época macrista. Cuando yo integró el PRO yo era la pata peronista, soy afiliada al PJ desde hace 20 años”.