Lautaro Rojas se presentará en Salta

Antes de sus shows, el artista estuvo con el equipo de máxima tarde

En la previa de lo que serán 2 grandes shows, el cantante y compositor, Lautaro Rojas, charló sobre sus inicios y lo que se viene: “Ahora que se destrabó un poco la mano, he salido a cantar, pero desde el año pasado, el 27 de febrero que hemos tocado con los changos, y bueno el 18 ya nos mandaron a todos a la casa y tuve que esperar 1 año como el coyuyo”.

En cuanto a sus inicios, Lautaro afirmó: “Todo lo que yo he aprendido lo hice de la mano de los changos, de Jorge, de Lucio y Alfredo, porque ellos en su labor son muy generoso en ese sentido, siempre me han hecho participes, me han incluido en sus proyectos tanto tocando como participando en algunas formaciones musicales, en algunos arreglos. Siempre he estado como en la cocina de lo que se hace, y ellos me han enseñado mucho. Y hoy me toca salir a la cancha a poner en práctica todo lo que he visto”.

Además, ante sus composiciones propias, el artista dijo: “Si dios quiere en mayo voy a poder grabar 3 temitas que estoy haciendo. Venia aprendiendo, porque no es fácil componer, no es fácil escribir, tenés que familiarizarte mucho con la poesía, tenés que leer un poquito también, y a eso internalizarlo y tratar de describir lo que sentís y que el otro lo entienda. Me llevó un tiempito lograr escribir mis canciones”.

Finalmente, ante sus próximas presentaciones en la ciudad, Lautaro afirmó: “Para mí es fundamental la relación con el comunicador, porque es gracias a ustedes que nosotros podemos llegar a los hogares, a los oídos de la gente, porque por nuestros propios medios sería imposible. Muchísimas gracias. Los espero mañana a partir de las 21 horas, el sábado y el domingo, 17 y 18 en la peña Marca Borrada, calle Balcarce 935, los espero con un puñado de chacareritas de amor y zambitas para enamorar”, concluyó.

Si querés ver y escuchar la nota completa, ingresa al siguiente link:

https://fb.watch/4VVaXN0Dns/