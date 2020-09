Le dicen el Fumanchú/ Retomarán las obras del gasoducto del Valle que Ibarra expone es una más de las obras con fondos de la era Urtubey que desaparecieron

En comunicación con Andrea Lazarte, José Ibarra Senador Provincial, comentó sobre el proyectó que presentó que habla sobre solicitar al REMSA, la obra de red de gas en el tamo de la línea de Guachipas y también la posibilidad de contratación por intermedio de Gasnor para la instalación domiciliaria a los beneficiarios de la zona.

”Todos sabemos lo que pasó con el gasoducto del Valle quedó tirado después de una gran etapa que han hecho. La obra tenía que haber llegado hasta los vecinos y no solo hasta las estufas. En su momento hice un pedido de informe por éste tema, en ese tiempo estaba Urtubey que es especialista en hacer evasiones y hacer desaparecer cosas, el fumanchu, le decían últimamente. Hizo desaparecer los fondos del bicentenario, los créditos del Fondo de Reparación Histórica un montón de cosas que tenían que ver con economía”, indicó.

Por otro lado comentó, sobre el pedido de informe que realizó Durand Cornejo al ministerio de seguridad para saber que sucedió con la coca que hasta ahora no aparece. ”Si la gente quiere saber nosotros estamos para solicitarle y brindarle esa información o darle la posibilidad al ministro del área para explicar que es lo que sucedió. Nosotros estamos esperando el informe oficial, el plazo era hasta mañana pero me parece que si no hay nada para esconder no hay porque llegar al tiempo del vencimiento. Es lógico hasta que no haya un informe, la sociedad tiene la posibilidad de emitir cualquier tipo de opinión”, finalizó.