Le otorgaron prisión domiciliaria a Pablo Rangeon

La jueza de garantías Claudia Puertas fue quien autorizó el pedido

Para detallarnos más sobre esta lamentable decisión y el malestar que generó en las víctimas, Sandra Domene, abogada de las mismas, dialogó en máxima tarde: “Quedamos sorprendidos, a través de un colega de ustedes a media mañana me manda lo que salió en un diario de la ciudad, es decir que un periodista sabía sin que a nosotros nos hubieran informado, por ningún lado”, afirmó la abogada.

Además, en cuanto al enojo que esta desición causó en ella y las víctimas, dijo: “Creo que su señoría no está enterada de que hay una parte querellante, que hay víctimas, hay 8 denuncias en total, entre las cuales hay una menor de edad. Una de las víctimas se enteró a través de los medios también. La primer denunciante se ha comunicado por un llamado telefónico, diciéndome que el la va a matar, hay una multiplicidad de hechos, se encontraron estupefacientes en su casa y la de su madre, con las cuales dormía a sus víctimas”.

Finalmente, con respecto a los trabajos que realizará Sandra contra esta medida, afirmó: “Vamos a ir contra quién corresponda, desde el momento en que se habla de 1 víctima, cuando son 8, están las otras denuncias. El no tiene más de 60, no cuida hijos, entonces para eso abran la puerta de la alcaidía y que salgan todos. Esto lleva a las víctimas a no querer hablar, todas me hablaban y me decían si era verdad, “usted me dijo que esto no iba a pasar”. El estado actúa de esta manera, cuando en realidad su función es aplicar una justa justicia. Acá la fiscal actuó muy mal”.

