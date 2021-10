Le pagaron a leavy y no la hizo/ Mimessi logró efectivizar la obra Tonono Ruta 86

Hoy, en comunicación telefónica con Andrea Lazarte, el Intendente de Tartagal, Mario Mimessi habló acerca de la declaración que hizo el ministro de infraestructura, Sergio Camacho en la cual marcó que la plata para la electrificación y pavimentación para la Ruta 86 en Tartagal y Tonono, se envió en la gestión de Leavy.

A esto, Mimessi explicó no se realizó ninguna de estas actividades, ya que no está iluminada ni pavimentada la ruta. “Ahora no se bien cual ha sido el monto y en que condiciones, o si fue un anticipo, ya que yo no tenia un cargo en la gestión pública. Lo que, sí vemos nosotros con mucha alegría y cierta impaciencia, es que la obra ha empezado”, afirmó.

Por otra parte, el intendente señaló que le toca representar a un pueblo que viene sufriendo un gran crecimiento de la desocupación, la cual hace que haya mas pobreza. “A la vez en este mismo periodo de tiempo, donde la sociedad ha retrocedido porque ha crecido la desocupación, pobreza e indigencia, hay políticos que han incrementado desorbitadamente, al mismo tiempo, su patrimonio, y claro que genera enojo”, dijo.

Finalmente, el jefe comunal indicó que los políticos no representan la sociedad de Suecia, si no una sociedad que está castigada con los niveles de pobreza más grande del país. “Estas son cosas que hacen que la gente se aleje del representante. Celebro que las declaraciones juradas sean públicas para que la ciudadanía conozca cuanto dinero ingresan los representantes y cómo salen de la función pública”, recalcó.