Le robaron el auto a plena luz del día y la Policía jamás activó el candado

El finde semana, a la vista de todos, alrededor de las 14:30 hs robaron un auto rojo en Cafayate, en las cámaras de seguridad notaron de que un momento para el otro, el auto estaba en la ciudad de Salta.

Jorge, la víctima, explicó que es la primera vez que pasa el caso de un robo de un auto. “Siempre pensamos que es difícil escaparse del valle. Nosotros vivimos confiados que tenemos seguridad, pero no existe”.

Él indicó que se dio cuenta del robo a los 15 min y fue a hacer la denuncia. “Llamé al 911 y el chico que me atendió pensó que era una broma; pasaron 5 min y volví a llamar y me dice ¿’en serio?’. Lo del 911 es una cosa extraña, supuestamente están para eso. Vinieron unos chicos en bicicleta y me tomaron los datos, me dijeron que vaya rápido a la comisaría a hacer la denuncia”.

La denuncia quedó registrada a las 15:34 y le dijeron que ya estaba todo el operativo; “cosa que no fue verdad. Es una cosa extraña, vivimos confiados en que estamos seguros y nada de eso es cierto”, dijo.