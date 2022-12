Le robaron el celular, golpearon a su amigo y la policía no hizo nada

Anoche fue un momento de horror y preocupación para una familia, que habría sido golpeada salvajemente por unos ladrones. En ese sentido, Ignacio Carrizo, hermano de la víctima explicó que ellos fueron a recuperar un celular que figuraba la ubicación en ese lugar.

“Dimos con el ladrón, quien lo estaba vendiendo en ese momento. Empezaron a salir un montón de personas de ese lavadero de Av. Independencia, esquina José Francisco López con fierros de gas, a golpearnos, eran alrededor de 7 personas”, indicó.

Además, aseguró que esto ocurrió ante la mirada de 10 efectivos policiales que no hicieron absolutamente nada. “No tuvimos que defender como pudimos, la policía logra dispersar a esta gente, le señalamos quienes eran los responsables que habían robado el celular de mi hermana. La policía no hizo nada, preguntó: ´ ¿vos tenés el celular? ´y él dijo que no, el tipo se fue caminando”, dijo.

Finalmente, Carrizo detalló que su amigo recibió un fierrazo en la cabeza. “Tuvimos que llevarlo nosotros mismo al hospital, la misma policía nos dijo que era más rápido que llamar la ambulancia”.