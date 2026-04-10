Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria a nivel nacional y exsenador, dejó en claro que dentro del peronismo salteño aún no hay definiciones sobre candidaturas; en un contexto que ya comienza a perfilarse como un escenario preelectoral anticipado.

“No está definido nada”, afirmó Leavy y explicó que el espacio analiza distintas variables; entre ellas, una posible ley de lemas y su impacto en la representación legislativa.

El dirigente subrayó que cualquier decisión será colectiva y no individual. “Nuestro espacio seguramente va a tener una representación y tendremos que trabajar entre todos los partidos panperonistas para ver qué hacemos”, señaló.

En esa línea, insistió en que la estrategia debe surgir del consenso: “No es una decisión de un dirigente. Va a ser una decisión que vamos a tomar entre todos”.

Al referirse a una eventual candidatura propia, no la descartó; aunque evitó mostrarse en campaña. “No lo descarto», dijo. «Pero tampoco estoy buscando una candidatura”, sostuvo. También remarcó que su prioridad es fortalecer el espacio: “Estoy buscando la unidad y que seamos competitivos. Porque participar por participar, no sirve”.

Por último, el dirigente apuntó al escenario nacional y planteó un objetivo político más amplio. Cuestionó al gobierno de Javier Milei al señalar que “se ha llenado de gente improvisada” y concluyó: “Creo que, hoy, ganarle a Milei es nuestro gran objetivo”.