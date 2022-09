Legionella una bacteria mortal para el ser humano

La legionella es un género de bacteria que puede provocar distintas situaciones clínicas en los pacientes, también dependiendo la inmunidad y la susceptibilidad de estos, puede ser un cuadro febril banal que soluciona rápidamente en 5 días, pero en algunos pacientes, sobre todo los que tienen una enfermedad de base les puede provocar una neumonía grave y provocar la muerte.

Aún restan muchas certezas para determinar el proceso inicial del brote, el cual se expande desde el 18 de agosto y hasta el momento tuvo 11 personas contagiadas.

De esta manera, el infectólogo, Adrián Edelcopp, explicó que esta enfermedad puede afectar a niños, pero sobre todo a personas mayores. “Esta bacteria puede estar en aguas estancadas, agua dulce, está muy vinculado con la parte de refrigeración, de los aires acondicionados que forman agua estancada, a partir de ahí se pueden difundir pequeñas gotas y se puede inhalar, ingresa al sistema respiratorio y provocar la enfermedad”, dijo.

Asimismo, el infectólogo señaló que en los propios domicilios no manejan bien el tema de los tanques, cuando lo tendrían que hacer. “La legionella se reproduce como toda bacteria en un medio acuoso, el aire acondicionado tiene que tener su mantenimiento, no solamente por esta enfermedad sino también por personas que son alérgicas, por lo tanto, los filtros deben limpiarse y evitar que el agua se acumule y tenga un buen decante para que no quede goteando”.

Generalmente, los brotes surgieron en instituciones o centro de convenciones. “Esta bacteria se puede reproducir en cualquier lugar”.