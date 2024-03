Leo Messi se pierde los amistosos con la Selección argentina

Tristemente se confirmó lo que nadie quería escuchar. Y es que el argentino Lionel Messi se perderá los amistosos con la albiceleste.

El rosarino sufrió una lesión jugando para el Inter Miami en el isquiotibial de la pierna derecha. Debido a esto no llegara a recuperarse a tiempo y esto lo dejará afuera de los juegos ante El Salvador y Costa Rica, partidos que se disputarán del 22 y 26 de marzo.

Aún se espera el comunicado de la AFA, pero ya s descartó que Leo Messi no jugará, aunque no está confirmado si acompañará o no a sus compañeros de la Selección por la gira por Estados Unidos.