Leonardo Isola, rescatista de Fabiana Cari: “Cuando la ví se puso a llorar y hubo un abrazo muy emocionante”

El “Tano” fue quien tuvo el primer contacto con la joven

Luego de la gran preocupación que se vivió por la intensa búsqueda de Fabiana, es momento de los testimonios. ´Por esto, Leonardo Isola, el rescatista que pudo ver primero a Fabiana, dialogó con máxima tarde: “Yo estaba desandando el rio desde la quebrada hacia castellanos, en base a una hipótesis que surgió el martes a la mañana, que alguien habría recibido una consulta de fabiana para llegar a un sector llamado los cajones, entonces con esto pensamos que ella podría haberse desorientado. Como era un lugar muy complejo, el rio se encajona y hay que meterse para cruzarlo, nos subdividimos en un grupo de 6 para ir haciendo ese recorrido. En un sector tuvimos un accidente con un compañero, lo cual ya es de público conocimiento, y ahí tuvimos que subdividir esa pequeña patrulla. Entonces con un compañero bajamos a buscar ayuda para el herido, pero siempre siguiendo el mismo curso. Yo apenas la vi, que la vi como a unos 80 metros, pensé que era parte del grupo de apoyo, y le chifle como para hacerle señas a que dirección tenía que ir, le chifle y no hacía nada, entonces ahí mi compañero la identifico por la ropa, de dio cuenta y ahí fueron 80 metros que corrí hacia ella en una zona muy trabada. Cuando llegué a ella le pregunté al nombre, me dijo que era ella, se puso a llorar y hubo un abrazo muy emocionante”.

Además, ante el peligro que conlleva realizar el trekking sin tener los conocimientos necesarios, Leonardo dijo: “Creo que hay una gran responsabilidad de todos los factores que somos parte de esto, pero la primera es la persona misma que se aventura a ir a visitar un lugar, debe reconocer esa persona si está apto para realizar la travesía. El trekking es una actividad muy linda, pero hay que saber reconocer hasta donde lo puedo hacer, hasta donde puedo solicitar ayuda. Creo que hay una gran irresponsabilidad, a mí esto no me sorprendió porque sabía que era algo que iba a pasar, y creo que también por eso estábamos tan atentos todos los domingos al celular, porque ya habíamos tenido al menos 4 o 5 salidas a rescate que se resolvieron bien. Yo y todo el grupo estábamos esperando el llamado producto de la irresponsabilidad de la gente que no toma dimensión de la peligrosidad que es estar en un ambiente el cual no es en el que nos desenvolvemos”.

Finalmente, con respecto a los recaudos necesarios para llevar a cabo este deporte, el rescatista dijo: “Primero ser consciente de si estoy capacitado o no para ir a determinado cerro, esto obviamente hay que hacerlo con información verídica, porque desgraciadamente hay un montón de aplicaciones que ofrecen una guía de GPS que muchas veces no es confiable. Primero que nada, consultar con alguien que ya haya ido, para ver que aptitudes hay que tener, también no hay que ir en solitario ni en grupo. Otra cosa fundamental es jamás dejar a un compañero atrás, si alguien se siente mal, lamentablemente se acabó la jornada y se vuelven todos a su casa juntos, nunca se deja un compañero solo en la montaña, y después llevar cosas para la hidratación, alimento y botiquín, no puede faltar”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

