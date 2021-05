LEY NACIONAL ONCOPEDIÁTRICA: MÁS DE 1400 NIÑOS CON CÁNCER ESPERAN LA LEGISLACIÓN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

En diálogo con Andrea Lazarte, Guadalupe Colque – Presidenta de la Fundación HOPE se refirió a la presentación de la Ley Oncopediátrica a nivel nacional, al mismo tiempo que indicó en qué punto se encuentra con la legislación provincial 7786.

Colque indicó que, si bien no existe una Ley nacional, hay provincias como Tucumán y Entre Ríos que tienen un Ley más completa que la de nuestra Provincia. ”Salta es pionera en cuanto la ley. Es importante que se la cumpla en su totalidad. El número de niños no es tan grande para que no puedan contar con todos los beneficios que se prevé en esta ley. Porque de eso se trata, de mejorar su calidad de vida y que tengan la posibilidad de tener una vida normal”, explayó.

En este sentido indicó que ningún diputado, ni senador salteño forma parte de la Comisión de Salud, pero sí pueden votar, ”ellos están en contacto. Virginia Cornejo participó cuando se discutía la ley provincial y tiene bastante conocimiento en el tema”, dijo. Colque comentó que estuvo en hablando con los legisladores nacionales para solicitar el apoyo en cuanto la Ley a nivel nacional. ”El inconveniente que surge siempre a nivel nacional es que hay varios proyectos, pero la idea es que se unifiquen”, agregó.

En cuanto a los niños registrados a nivel nacional indicó que son 1400 por año. ”Yo creo que antes del 15 de mayo se va a tratar el proyecto. De todos modos, la comisión de salud está conversando con todas las organizaciones para tener un conocimiento a cabo”, finalizó.