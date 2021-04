Lía Caliva: “Hay que terminar con el oportunismo”

La diputada nacional dialogó con máxima tarde

En año de elecciones, la diputada se refirió a varios temas. Uno de ellos, fue la postulación de candidatos que no se dedican totalmente a la política: “Genera malestar, genera escepticismo de la propia política, de la función social que tiene la política. También frustración y desconfianza. Yo creo que hay que respetar las trayectorias y las militancia de los compañeros, desde el que es dirigente barrial. Creo que es un problema, eso hace que después no haya transparencia, que no haya compromiso, que no hayan programas de gobierno, ni políticas públicas que estén centradas en las necesidades. Es muy raro aquel que se dota de un equipo y se pone a trabajar, no significa que no sea posible, pero la gran mayoría llega y sigue generando un pequeño espectáculo desde su rol y no tiene a veces idea por dónde empezar, como abordar cada uno de los problemas de los que se tiene que ocupar”.

Además, otro de los temas fue la falta de un plan de gobierno en la provincia: “Hay 2 grandes sectores en la sociedad, vamos al caso de salta, que defienden sus privilegios e intereses. Tenés un sector que históricamente hizo todo para que en muchísimos lugares haya por lo menos poco más de la mitad de la población que viva en la más absoluta pobreza, porque es el único modo de que el otro sector sostenga sus privilegios y riquezas, y gobiernan para ese sector. ¿Porqué no hay un plan de acceso a la vivienda cuando salta tiene alrededor de 100 mil viviendas, por lo menos. ¿Y porque no está? Bueno porque no era parte del plan de gobierno, de este caso, el gobernador Sáenz y de todo el sector que lo llevo a el. Y si tienen un plan para trabajar en la extracción del litio”.

Finalmente, la diputada se volvió a referir a los nuevos candidatos: “Hay que terminar con el oportunismo, hay que terminar con esta gente que llega a la función pública solo para hacerse de patrimonio que después no pueden justificarlo, terminar con la corrupción, terminar come esta gente que no tiene además, ninguna perspectiva de gobierno y de futuro, y yo no estoy hablando de venirle a sacar nada a nadie, sino todo lo contrario, de equipararnos para arriba”.

Si querés escuchar la nota completa, entra al siguiente link:

