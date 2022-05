Licencias de conducir: 60% de los vecinos respondió las llamadas para asignación de turnos

La Municipalidad intensifica las acciones destinadas a fortalecer y mejorar el servicio de atención a los contribuyentes, optimizando los recursos de las oficinas de emisión de licencias. De este modo, genera mayor celeridad y orden para el otorgamiento de turnos en los organismos autorizados.

Desde el pasado 17 de febrero operadores municipales contactan a los vecinos que tienen fecha próxima de vencimiento en su carnet habilitante para conducir y se les brinda una cita días previos a la caducidad.

Hasta la fecha se contactó a 7202 renovantes, 60% de los cuales respondió la llamada. Es importante destacar que, cuando se puso en marcha este sistema se avanzó con el 20 % del total de renovantes en febrero. En abril se pudo progresar hasta alcanzar al 100% de quienes necesitaban realizar el trámite para el mes de mayo, siendo un total de 2468 personas.

El dato a tener en cuenta; en esta primera etapa, los operadores también constataron que, quienes no respondieron, obedecían al cambio de número de celular que no fue informado y por lo tanto no se pudo contactar al contribuyente.

Por otra parte, las autoridades recuerdan que, el llamado se realizará mediante el call center municipal “147”. El único número oficial de contacto que se visualizará en las pantallas con las llamadas entrante es el 387 4800603. La llamada es solo para asignar un turno según la preferencia y disponibilidad del contribuyente. Nunca se solicitarán datos bancarios ni personales.

En el balance que se dio a conocer, desde febrero en el micrositio del organismo municipal se registraron 52.911 visitas a un promedio de 536 ingresos de visualización y consulta por día. Por otra parte, se habilitó un sistema de respuestas automático denominado Bot que, desde el pasado 20 de abril y hasta el 6 de mayo, recibió 2561 mensajes y asesoró a 330 vecinos.

Se trata del primer bot gubernamental puesto en vigencia a través de whatsapp y responde durante las 24 horas del día consultas sobre licencias en general; resoluciones de prórrogas; cómo realizar denuncias por colisiones; obleas para personas con discapacidad, entre otras dudas teniendo la posibilidad de desarrollar 60 diálogos posibles en simultáneo.

El subsecretario de Gestión Operativa y Movilidad Ciudadana, José Luis Gambetta (H) destacó que: “estamos avanzando de manera progresiva sobre distintos aspectos que hacen a la atención al contribuyente y hoy tenemos una baja muy importante en los reclamos adaptando todas las herramientas tecnológicas posibles para acelerar los tiempos de respuesta a cada vecino”.

El secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, destacó que “tal como lo pide la Intendenta Bettina Romero, seguimos muy enfocados en optimizar la atención a los contribuyentes, respondiendo con toda la capacidad operativa que tenemos y en el balance general los resultados son muy satisfactorios”.

Modalidad eficiente

Esta metodología de asignación de turnos aporta una mejora en la experiencia del contribuyente y permite ordenar la agenda de turnos, evitando las aglomeraciones y reduciendo los reclamos en los tres Centros Emisores de Licencias con una amplia disponibilidad horaria para los trámites.

Desde las áreas municipales que intervienen reiteran que, el operador telefónico que emite el llamado nunca solicita al contribuyente datos bancarios o personal alguno, solamente se le asigna un turno según la disponibilidad y preferencia del usuario y tampoco se le requiere pago alguno ya que los trámites se abonan directamente en los Centros Emisores de Licencias.

Una vez finalizada la llamada se le envía un mail (mensaje) recordándole la fecha, hora e invitando a ingresar a la página web municipalidadsalta.gob.ar donde se encuentran los requisitos esenciales para cada trámite y qué documentación debe presentar.