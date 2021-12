Liliana Hermosilla: “Ahora la oficina funcionará como ellos querían, ya que ponen a gente inexperta”

La ex jefa del área jurídica de diputados dialogó en “Máxima Tarde”

En primer lugar, la abogada se refirió a la poca repercusión que tuvo su caso, en donde denunciaba nombramientos VIP en la cámara baja: “Evidentemente al ser un caso de altísimo grado de corrupción, los medios no se acoplan a la exposición pública del problema. A raíz de que me violentan físicamente, me sacan de mi lugar de trabajo, con legajo impecable, con un operativo desproporcionado y hasta costoso, recién se visibiliza el tema a medios que ni siquiera tenían conocimiento”.

Con respecto a qué es lo que denunció Hermosilla, dijo que “presentó una acción legal bien fundada en forma interna a la cual no se le da curso”. “Dicen que nunca dictamine, nose como quieren llenar la oficina con gente nueva. Lo único que tienen que explicar es el tema principal de la denuncia, el porqué de estas auto designaciones”, señaló.

En cuanto a lo que sucedió horas antes de que la detuvieran en su oficina, la Dra. Dijo: : “Llegaron 4 hombres de manera impetuosa a exigir que les entregue la oficina, que ellos habían sido designados. Cuando los empiezo a interrogar ví que había 2 jóvenes recién recibidos y 1 periodista. El hecho es que me niego a darles la oficina, el cargo, y además lo que más me llamó la atención es que cuando les pregunté que relación tenían con la cámara me dijeron que eran temporarios”

A raíz del hecho mencionado anteriormente, Hermosilla comentó que fue denunciada por estos hombres: “Realmente no tiene cabeza la denuncia, la hicieron los empleados temporarios, una de las imputaciones es el delito de obstrucción de acto funcional. Si yo no tengo esa orden, nunca existió, ¿Cómo yo puedo obstruir lo que desconozco?”.

Finalmente, la abogada se refirió a cómo se encuentra su oficina actualmente: “Me enteré que ya están ahí, no tienen ni 1 año de recibidos y ya quieren que funcione la oficina, y ahora funcionará como ellos querían, ya que ponen a gente inexperta. El dictamen del asesor legal hace la validez del instrumento que dictan las autoridades, no es lo correcto”.

