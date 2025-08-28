Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina para jugar contra Venezuela y Ecuador

Los ausentes, que habían estado en la prelista que se publicó hace algunas semanas, son el defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa. Además, tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión.

La lista de convocados muestra una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, lo que indica que el cuerpo técnico está trabajando en una transición gradual. Jugadores como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul siguen siendo pilares del equipo, mientras que figuras emergentes como Nicolás Paz, Valentín Carboni y Franco Mastantuono comienzan a ganar protagonismo.

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, estos partidos de eliminatorias ofrecen una oportunidad para que los jóvenes se adapten al nivel de competencia internacional. El proceso de recambio generacional es esencial para asegurar la continuidad del éxito del fútbol argentino en los próximos años.