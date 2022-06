Lo chocaron y lo dejaron tirado en la ruta provincial 21, cerca de Finca Ortega

Marcos León de 39 años salía de una cena familiar, por el cumpleaños de su pareja, directamente al trabajo, cuando a tan solo 1 kilómetro de su casa lo chocaron y lo dejaron en estado crítico.

Vanesa, su pareja, indicó a Agenda/Salta la policía llegó a las 00:17, y nunca supo cuánto tiempo pasó en la Ruta. «Los policías a las 3 de la mañana recién buscó a los familiares de el. La hermana me comunica a las 7 de la mañana diciendo que el estaba en el hospital, entró en cirugía y ahora está en estado crítico».

En ese sentido y con lágrimas en los ojos, la pareja de Marcos explicó que los médicos le dijeron que tienen que esperar. «Tengo un dolor inmenso, tengo 6 hijos, necesito encontrar al responsable, en el lugar del hecho encontraron baulera de otra moto de gran tamañano, esa baulera no se abrió todavía».

Ella hizo la denuncia el domingo por abandono de persona. «El ingresó al hospital, tenía coágulos en la cabeza, parte del cerebro lo tiene inflamado».

Además, señaló que la persona que lo encontró, la policía no le tomó los datos, por lo tanto, no hicieron bien las pericias. «Quiero que se comunique conmigo esa persona. No se abrió la baulera, el fiscal no me dijo nada, nadie me llamó, yo necesito respuestas».