Lopez /»Juntos x el cambio + es la oposición al Kirchnerismo es por eso que elegí formar parte de este frente»

En Todos y Todas de Miguel Dalesio, dialogamos con Pablo Lopez, Concejal por Capital de Juntos por el Cambio +.

Luego de asumir como concejal señaló la tarea que tienen los jóvenes que están en la política es transmitir un mensaje de madurez.

En este contexto afirmó «Juntos x el cambio + es la oposición al Kirchnerismo es por eso que elegí formar parte de este frente»

Con respecto al caso de Soledad Gramajo sostuvo que todos en el concejo están de acuerdo que cometió un acto de irresponsabilidad y tiene que asumirlo.

También hizo referencia a los manteros y señaló que tienen que buscar donde reubicarlos definitivamente, ya que ahora temporalmente están en la plaza Francia e Italia, pero no pueden quedarse ahí.

Para finalizar habló sobre el Gobierno Nacional y detalló que los argentinos no aprueban la gestión de Alberto y están arrepentidos de la decisión que tomaron de haber votado la oposición por bronca hacia Macri, ya que el mismo no está aportando nada.