Los acreedores pidieron algo más que se estima en US$ 3.000 millones

Hoy en “Todos y Todas”, Miguel Dalesio mantuvo dialogó con Ismael Bermúdez economista, analista económico y periodista, para profundizar en el de la deuda con el FMI y jubilaciones.

“Es una negociación que debió estar terminada hace tiempo,se hizo una tercera y capaz que se haga una cuarta oferta, ante el rechazo de los acreedores el gobierno fue modificando su propuesta inicial. Ahora cuando se estaba por firmar los acreedores dijeron ‘falta algo más’ y ese algo más se estima en 3 mil millones de dolares, son 15 mil millones más 3 mil millones. El problema es que más suma le tengamos que pagar a los acreedores, eso va a recaer sobre nosotros. Por que no va a haber presupuesto para cuestiones esenciales”.

“El valor delos bonos sabemos que llegaron a valer entre 30 y 33 centavos de dolar, con estas concesiones del gobierno pasó a 54 centavos de dolar. Los fondos buitres que compraron van a poder vender a 54, hablamos de centavos de dolar”.

También se refirió a la gestión del ex ministro de finanzas y ex presidente del Banco Central Luis Caputo “…siempre fue un administrador de fondos de inversión, Macri lo llevó al gobierno pensando que era un experto en finanzas públicas. Cuando él estaba en finanzas se hizo la emisión del bono a 100 años, no se concebía en ningún lugar del mundo semejante tasa del 8 % en dolares y a tantos años. Caputo es uno de los responsables del endeudamiento del país”.

Consultado por una potencial denuncia en contra de quienes actuaron en contra de la economía del país sostuvo.”La denuncia se puede hacer,de ahí a que la justicia se mueva hay un trecho enorme .Cavallo estatizó la deuda privada y fue un negoción,y no tiene ninguna condena.Gran parte de los economistas del establishment están para eso”.

Se adentró en el tema de las jubilaciones “Una mujer para jubilarse debe tener 60 años y 30 de aportes. Hay muchas mujeres que cuando cumplan los 60 años no van a poder jubilarse. Mucha gente trabaja pero la empresa no aportó y no están sus aportes. La culpa no la tiene el trabajador pero donde estuvo la fiscalización,donde estaba el estado. El trabajador que está en la informalidad,esta totalmente indefenso, acepta eso porque no tiene otra alternativa y necesita ese trabajo para llevar un ingreso a la casa. El estado debe fiscalizar para que el trabajador tenga acceso a la jubilación, a la obra social,todo eso se deja de lado en un empleo en negro”.

“Hoy en la practica no rige la moratoria,debería salir y una para mujeres y varones, pero el estado no tiene dinero y está mal pagado el que aportó. Si se toma la medida de una moratoria para que se puedan jubilar van a terminar desfinanciando este sistema,vaciaron el fondo de los jubilados en el gobierno, èste,el anterior, siempre metieron mano en la plata de los jubilados. La moratoria que estaba vigente en el gobierno de Cristina esa moratoria se prorrogó pero se vence en dos años,muchas mujeres aunque quieran ingresar en esa moratoria no puede hacerlo”.

Para finalizar sostuvo que las jubilaciones cayeron un 20 % respecto a la inflación”el poder de compra de los jubilados cayo un 20 %”.