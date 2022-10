Los Blancos: Familias afectadas por la sequía piden asistencia urgente

Familias de los Blancos/ Rivadavia se ven afectadas por la sequía desde hace meses. Débora, vecina del Dpto. de los Blancos/ Rivadavia e indicó que la situación en los parajes del Blanco es complicadísima. «Dan ganas de llorar día a día», afirmó.

En este contexto, Débora aseguró que hay falta de obras, y no les llevan el apunte. «Todo nos cuesta muchísimo, el agua no es linda, no es potable, ni los animales la pueden tomar».

En otros casos hay compañeros que no tienen ni agua para tomar. «El municipio a veces le lleva y se dan cuenta que no tienen ni a donde recibir el agua, donde almacenar; ese es otro problema gransidisímo».

Además, la vecina aseguró que es mínima,la sequía y las temperaturas altas. «Peor se le complica al pequeño productor».