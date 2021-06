Los padres salteños no quieren “adoctrinamiento” en las escuelas

En comunicación telefónica con “Lazarte’n por el Mango” pasó Denise Cajal Yoldi, Presidente de FunCreFaSa (Fundación Creando Familias Sanas) para hablar sobre la posible modificación en la ley de educación para incluir la perspectiva de género. “No pasa a dictamen y no se votará por lo menos hasta septiembre” afirmó. A raíz de esto, dijo que la perspectiva de género se entiende por violencia, discriminación: “Nosotros estábamos muy preocupados porque esto abre una puerta a cuestiones ideológicas que no tienen una base científica sino generan confusión en la vida de los niños y adolescentes”. A su vez resaltó que la violencia no tiene género.

Con respecto a las nuevas masculinidades, planteada desde el lado que el hombre pueda pasar más tiempo en su casa con la familia, Denise Cajal Yoldi, dijo que “no es más que igualdad de derechos y oportunidades”. De igual manera, resaltó que “al hombre se lo ha apartado de la escena familiar”.

También apuntó en contra y cuestionó que hay chicos que no tienen agua potable y “quieren meter adoctrinamiento que no tienen ningún tipo de base científica” haciendo referencia a la implementación de las nuevas masculinidades. “Da bronca que sucedan estas cosas y que quieran venir a reformar sin fijarse en lo esencial que es tener una vivienda digna y educación” manifestó.