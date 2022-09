Los productores de granos no ven políticas que los ayude

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, José Natalio Iglesias – Presidente Asociación de productores de Legumbres del Noa, habló sobre el descuido por parte del gobierno provincial hacia el sector productivo.

El gobierno provincial deja mucho que desear al sector productivo debido a la falta de programas o proyectos que acoja a pequeños y medianos productores.

«El Gobierno provincial siempre se acomoda primero en el sector político mucho más en estos gobiernos populistas que tienen a la producción en contra, no dan valor agregado ni trabajo».

José Natalio Iglesias, señaló que el ministro Martín de los Ríos conoce bien el tema ya que proviene del sector de la producción «Cuándo te dicen, nosotros gobernamos una provincia ustedes no son los únicos, entendemos que no nos van a dar una mano, se vienen las sequías y las emergencias productivas no funcionan, la política se maneja así, mientras no tengamos la idea de un país productivo», concluyó.