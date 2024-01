«Los sindicalistas cuidan su kiosco» disparó Zapata contra el paro de las centrales

ENTREVISTA AL DIPUTADO CARLOS ZAPATA (LLA)

Analizó la posición del gobernador Gustavo Sáenz en su relación con el presidente Milei y habló de la posibilidad de que las leyes sean aprobadas. Acusó a los sindicatos, que son «los que han posibilitado que no haya más trabajo en la República Argentina».

El contador Carlos Zapata participó hoy del programa Máxima Mañana especial de verano en radio Cadena Máxima.

Zapata contó: «en el día de ayer recibí mensaje, quedé realmente asombrado, que me invitaba a una reunión que convocaba el Ministro de la Producción (de la provincia) para discutir el alcance de la ley base. Me parece que el ministro estuvo durmiendo la siesta porque el debate ya se inició hace más de una semana -casi 10 días- y él recién se aviva de que podríamos conversar sobre el tema, cuando ya está todo conversado y estamos en etapa de definición. Me parece que el ministro se fue de vacaciones y ahora quiso sacarse una foto», sostuvo el diputado nacional de La Libertad Avanza.

Zapata Ponderó la intervención que hizo Pedro Pacuttini (de la Cámara del Tabaco) en defensa de la producción y de la recaudación y explicó las incidencias de las leyes respecto del sector tabacalero.

Sobre los sindicatos, disparó de que hay un «exceso de regulaciones, de imposiciones. Y las cargas sobre la patronal en el país, que está en crisis de empleo, han provocado que no se creen puestos de trabajo. Entonces ¿por qué paran las entidades gremiales? ¿por los trabajadores? no, por los privilegios que pierden», dijo Zapata.

Zapata analizó la posición del gobernador Gustavo Sáenz en su relación con el presidente Javier Milei y habló de la posibilidad de que las leyes que envió el ejecutivo nacional -que hoy debate el Congreso- sean finalmente aprobadas.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: